Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,5 procent tot 4.010,11 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 34.024,24 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent lager op 11.275,42 punten.

Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag lager, waarbij de focus bleef liggen op het rentebeleid van de Federal Reserve, nadat een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport de twijfel deed rijzen over het tempo waarmee de Amerikaanse centrale bank zijn renteverhogingen zal versoepelen.

"De arbeidsmarkt in de VS is niet afgekoeld zoals gehoopt, maar blijkt vrij robuust", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG. "Geen goed nieuws voor de renteoptimisten. Nieuwe zorgen over de rente werden echter snel overboord gegooid. Maar ook het vooruitzicht van een versoepeling van het zero-covide beleid in China en een kleinere rentestap in Europa konden de beleggers enigszins tot rust brengen.", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in oktober op maandbasis met 1,0 procent zijn gestegen.

Daarnaast kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector te verwerken. Volgens ISM is de activiteit in de Amerikaanse dienstensector onverwacht harder gegroeid. De index steeg van 54,4 naar 56,5. S&P Global rapporteerde echter een krimp in activiteit in de dienstensector, waarbij de index daalde van 47,8 naar 46,2.

De euro/dollar noteerde op 1,0500. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0563 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0538 op de borden.

OPEC+ maakte zondag bekend dat het zijn productieafspraken handhaaft, waar eerder werd gedacht dat het kartel de productie mogelijk zou verhogen, met het oog op de Europese olieboycot en het prijsplafond op Russische olie die sinds vandaag van kracht zijn.

"Nu is het afwachten of president Poetin nog reageert met een tegenactie op de boycot en prijsplafond. Dat zal de komende dagen moeten blijken", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. WTI-olie is maandag 2,7 procent goedkoper.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS slechts handelsdata geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Chinese aandelen met een notering in New York stegen maandag, nu China de coronamaatregelen verder versoepelt. Alibaba steeg 0,6 procent.

Ook casino-aandelen deden het goed. Het versoepelen van de strenge covidregels is positief voor gokparadijs Macau. Wynn Resorts steeg 0,4 procent.

Aandelen van Credit Suisse met een Amerikaanse notering noteerden maandag 0,3 procent lager. De nieuwe investment bank van Credit Suisse kan op ruim 1 miljard dollar aan investeringen rekenen van onder meer de Saoedische kroonprins.

Kledingbedrijf VF Corp, bekend van merken als Vans, Eastpak en Timberland, daalde 10,6 procent na een outlookverlaging en het vertrek van de CEO.

Exxon Mobil verloor 2,5 procent en Chevron daalde 2,2 procent, dankzij de lagere olieprijs.