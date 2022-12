ABN AMRO verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 300,00 naar 320,00 euro en herhaalde het Outperform advies voor het aandeel. ASMI verhoogde recent de outlook voor het vierde kwartaal, omdat de beperkingen op de export naar China minder impact hebben dan aanvankelijk gevreesd. ASMI rekende eind oktober nog op een negatieve impact van 40 procent op de omzet in China, maar verwacht nu dat dit uitkomt op 15 tot 25 procent. Dit betekent dat de omzet in China iets hoger uitkomt. Ook denkt ASMI iets meer orders te kunnen verschepen in andere regio's. Daardoor verwacht ASMI nu een omzet van 630 tot 660 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro aan omzet. ABN AMRO verhoogde de verwachting voor de winst per aandeel in 2022 met 1 procent. En voor 2023 ging de taxatie met 3 procent omhoog. De bank houdt er rekening mee dat analisten hun taxaties gaan verhogen, met mogelijk wel 5 procent, nu de impact van de beperkingen op de Chinese export meevallen. ABN AMRO vond de eerste reactie van ASMI op de exportmaatregelen wat overtrokken en prijsde dit daarom niet volledig in. De bank wees er verder op dat het aandeel ASMI aanzienlijk minder goed presteerde dan de rest van de sector sinds de publicatie van de laatste kwartaalcijfers, en dat biedt daarom nog wel enige ruimte voor het aandeel. Het aandeel ASMI stijgt donderdag 6,5 procent naar 275,70 euro. Bron: ABM Financial News

