Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent hoger. "Beleggers blijven vooral gefocust op het zero-covidbeleid in China", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Chinese overheidsfunctionarissen zeiden dinsdag dat lange termijn maatregelen moeten worden vermeden, wat bij de markten wat zorgen wegneemt over het strenge coronabeleid dat Beijing voert. "Wederom ligt de marktfocus op de versoepeling van Covid-19-maatregelen, althans de verwachting daarop", aldus analisten van KGI Asia. Kijkend naar de macrodata die vandaag verschijnen, wordt het Amerikaanse consumentenvertrouwen belangrijk, volgens Aslam. Verwacht wordt dat de vertrouwensindex licht is afgenomen, van 102,5 in oktober tot 100 deze maand. "Een daling zal handelaren wat nerveus kunnen maken", waarschuwt Aslam. Verder staan dinsdag de Amerikaanse huizenprijzen op de agenda. De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,0384. De prijs voor WTI-olie stijgt met 2,5 procent op berichten dat OPEC+ de dagproductie met 2 miljoen vaten zou willen verlagen. Op 4 december vindt de volgende bijeenkomst van het kartel en zijn bondgenoten plaats. Ook de positieve geluiden over het Chinese coronabeleid helpen de olieprijzen. Bedrijfsnieuws Disney wil meer de nadruk gaan leggen op de winstgevendheid van zijn streamingdienst en minder op de groei van het aantal abonnees. Dit heeft de net teruggekeerde CEO Bob Iger laten weten in een brief aan werknemers. Het aandeel lijkt dinsdag een half procent hoger te gaan openen. Hewlett Packard opent nabeurs de boeken. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 1,5 procent tot 3.963,94 punten, de Dow Jones index verloor 1,5 procent op 33.849,46 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 11.049,50 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.