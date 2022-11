Update: Flinke groei voor Remy Cointreau zet door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau heeft in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar beduidend meer omzet behaald, terwijl ook het operationeel resultaat fors steeg. Dit maakte de Franse destillateur donderdag met de volledige halfjaarcijfers bekend. Het operationeel resultaat steeg 50 procent van 212,9 miljoen naar 319,3 miljoen euro met een bijbehorende marge die opliep van 33,0 naar 36,8 procent. De nettowinst steeg zelfs met 67,0 procent van 134,0 miljoen naar 223,8 miljoen euro. De omzet steeg autonoom met 21,1 procent op jaarbasis naar 867,1 miljoen euro, dankzij een flinke groei van de verkoop van cognac, maar de groei zwakte in het tweede kwartaal wel af. Eind oktober kwam de destillateur al met een update over de omzetontwikkeling in het afgelopen halfjaar. Bij de cognac-labels steeg de omzet in de eerste zes maanden van het boekjaar van 464,6 miljoen naar 638,1 miljoen euro. Outlook Rémy Cointreau bevestigde de outlook voor heel dit boekjaar, waarin het een sterke autonome omzetgroei verwacht te realiseren. Wel waarschuwde CEO Eric Vallat dat hij verwacht dat de consumptie in de tweede jaarhelft terugkeert richting normaal. Ook benadrukte hij dat het bedrijf twee jaar van "uitzonderlijke" groei achter de rug heeft, en dat daardoor de vergelijkingsbasis uitdagend is. Op operationeel niveau wordt een positief wisselkoerseffect van 55 tot 60 miljoen euro verwacht. Voor wat betreft de omzet gaat dit om 110 tot 120 miljoen euro. In Parijs daalt het aandeel Rémy Cointreau donderdag 1,8 procent. Update: om CEO en koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

