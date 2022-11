'Grote stap Sligro in België in de maak' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro lijkt een grote stap te maken in België, na een bod van 55 miljoen euro te hebben neergelegd voor de foodservice-activiteiten van Metro Belgium. Dit zeggen analisten van ING na berichtgeving in de Belgische krant De Standaard. Als het bod slaagt, en de kans daarop lijkt volgens ING groot, wordt Sligro marktleider in België en kan het profiteren van schaalvoordelen als het de nieuwe activiteiten zou combineren met de bestaande operaties. De overname zou de schuld van Sligro verhogen naar 0,4 miljard euro. Een aandelenuitgifte lijkt ING niet nodig. De bank heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 24,00 euro. Het aandeel Sligro noteert maandag een half procent later op 15,16 euro. Bron: ABM Financial News

