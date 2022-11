Grubhub gaat producten van drogist Rite Aid bezorgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub slaat de handen ineen met Rite Aid om producten van de drogisterijketen te gaan bezorgen. Dit meldde de Amerikaanse maaltijbezorger, onderdeel van Just Eat Takeaway donderdag. Rite Aid wordt beschikbaar op abonneedienst Grubhub+. Klanten kunnen producten bestellen van meer dan 2.000 Rite Aid-locaties in 16 Amerikaanse staten die vervolgens door Grubhub worden bezorgd. Financiële details werden niet bekend. Bron: ABM Financial News

