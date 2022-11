Air France-KLM haalt weer geld op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM wil 300 miljoen euro ophalen met de uitgifte van diepachtergestelde converteerbare obligaties. Dit maakte het luchtvaartbedrijf woensdag bekend. De opbrengst zal Air France-KLM aanwenden voor het terugbetalen van uitstaande perpertuals, obligaties zonder einddatum, die in april 2021 werden uitgegeven en worden aangehouden door Frankrijk. CMA CGM heeft al laten weten deel te nemen aan de uitgifte naar rato van het belang in Air France-KLM van 9,0 procent. Bron: ABM Financial News

