Daimler Truck verhoogt outlook

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Daimler Truck heeft in het derde kwartaal de resultaten fors zien aantrekken, ondanks de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en de tegenwind door de hoge grondstof- en energieprijzen, en verhoogde de outlook voor dit jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de truckdivisie van Daimler. De verkopen stegen op jaarbasis van 106.304 tot 134.972 stuks, waardoor de omzet significant steeg van 9,2 tot 13,5 miljard euro. Het aangepaste EBIT-resultaat van de groep bedroeg krap 1,3 miljard euro, waar dit een jaar eerder nog 491 miljoen euro was. Het aangepaste rendement op verkopen in de Industrial Business-divisie steeg van 5,4 tot 9,4 procent. Daimler zegt een aanhoudend sterke vraag te ervaren, waarbij het orderboek boven het niveau van een jaar eerder ligt. Outlook Als gevolg zag Daimler reden de outlook te verhogen. Daimler Truck mikt voor dit jaar op een groepsomzet van 50 tot 52 miljard euro. Voor de Industrial Business-divisie wordt een omzet voorzien van 48 tot 50 miljard euro, waar eerder nog rekening werd gehouden met een omzet van 46 tot 48 miljard euro. Verder voorziet Daimler een aangepast rendement op de omzet van 7 tot 9 procent voor het Mercedes-Benz-segment en niet langer een rendement van 6 tot 8 procent. Het EBIT-resultaat van de groep zal naar verwachting licht stijgen, terwijl eerder nog een resultaat werd verwacht gelijk aan dat van een jaar eerder. Het aangepaste rendement op de omzet voor Industrial Business wordt nog steeds inschat op 7 tot 9 procent. Bron: ABM Financial News

