ING verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 1,85 naar 1,75 euro bij handhaving van het Houden advies. De zichtbaarheid blijft volgens analist Marc Zwartsenburg laag, hoewel de pakketvolumes in oktober stabiliseerden ten opzichte van september, wat geruststellend is. De analist verwacht dat pensioenen een significant positieve impact op de onderliggende EBIT kunnen hebben van 75 tot 80 miljoen euro, maar dat geld zal PostNL niet daadwerkelijk in handen krijgen. De positieve impact is wel gunstig voor de schuldratio, maar gezien deze ratio richting het einde van het jaar circa 2,0 zal zijn en de vrije kasstroom wordt gedrukt door een lager operationeel resultaat, komt een tweede tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen in gevaar als de marktomstandigheden niet verbeteren, zo waarschuwt Zwartsenburg. Het aandeel PostNL koerste woensdagochtend 0,5 procent hoger op 1,75 euro. Bron: ABM Financial News

