Berenberg verhoogt koersdoel KPN

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,00 naar 3,20 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Usman Ghazi merkte op dat steeds meer mensen in Nederland glasvezel hebben. Gezien het grote marktaandeel van KPN op de glasvezelmarkt en het hoge rendement dat het telecombedrijf weet te realiseren op investeringen hierin, is KPN volgens Berenberg goed gepositioneerd om zijn sterke positie verder uit te breiden. Ghazi verwacht op termijn een "significant" rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Ook nam KPN wat zorgen weg over de outlook voor 2023 met de cijfers over het derde kwartaal, zo meent de analist. "KPN blijft onze favoriet in de telecomsector", aldus Ghazi. Het aandeel KPN sloot maandag op 2,79 euro. Bron: ABM Financial News

