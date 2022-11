Video: Eindejaarsrally brengt AEX weer naar 730 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX gaat nog twee sterke maanden tegemoet en zal het jaar 2022 ruim boven de 700 punten eindigen. Dit verwacht technisch analist Nico Bakker, die gelieerd is aan BNP Paribas. "We zitten al 12 jaar in een gestage upmarkt", aldus Bakker. Maar de rally in 2021 naar 830 punten "was wat overdreven". Maar nu zijn 'bodemstampers' actief rond de 630 punten, en dat vormt volgens Bakker een opmaat naar een nieuwe stijging, eerst naar een AEX van 730 punten. Als "die hobbel" wordt genomen, ziet de technisch analist alle ruimte om door te stoten naar de 830 punten. Klik hier voor: eindejaarsrally brengt AEX weer naar 730 punten Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.