GoPro heeft last van sterke dollar

(ABM FN-Dow Jones) GoPro heeft in het derde kwartaal van 2022 last gehad van de sterke dollar maar bleef profiteren van zijn abonnementen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse producent van actiecamera's.



CEO Nicholas Woodman wees op de veerkracht van zijn bedrijf "in deze uitdagende economische omgeving."



"GoPro bleef solide operationele en financiële resultaten genereren", voegde CFO en COO Brian McGee toe. "Nu we hebben de drempel van twee miljoen abonnees hebben overschreden, zijn we gepositioneerd om in de toekomst meer dan 100 miljoen dollar aan jaarlijks terugkerende abonnementsinkomsten met hoge marges te genereren."



De omzet kwam in het kwartaal uit op 305 miljoen dollar, wat een beperkte stijging van 2 betekende op jaarbasis bij constante wisselkoersen. Op dollar basis was sprake van een omzetdaling van 4 procent.



De omzet uit abonnementsdiensten steeg op jaarbasis met 48 procent tot 21 miljoen dollar. De omzet online verbeterde met 4 procent op jaarbasis en omvatte 32 procent van de totale omzet, aldus GoPro.



De brutomarge daalde van 43,8 tot 38,2 procent en onder de streep behaalde GoPro een winst van 18 miljoen dollar, tegenover 312 miljoen dollar een jaar eerder, toen het bedrijf kon profiteren van een belastingmeevaller.



In de nabeurshandel noteert het aandeel vlak. Bron: ABM Financial News

