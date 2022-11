Ook fors meer omzet voor OCI in derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft ook in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en de resultaten op jaarbasis fors zien aantrekken, wat leidde tot een flinke afname van de schuld en een stevige dividendvergoeding voor aandeelhouders. Dit bleek uit cijfers van de kunstmestfabrikant donderdagochtend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 52 procent tot 2,33 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA zelfs met 92 procent aantrok tot 962 miljoen dollar. De kunstmestfabrikant zet daarmee de opwaartse trend uit het tweede kwartaal in een iets gematigder tempo voort. Onder meer de beperkte graanvoorraden in combinatie met de hoge gasprijzen in Europa stuwen de resultaten en zorgen ervoor dat de stikstofprijzen boven de historische gemiddelden blijven. Onder de streep restte een 352 procent hogere aangepaste nettowinst van 257 miljoen dollar. De vrije kasstroom bedroeg 392 miljoen dollar en de schulden liepen van 2,22 miljard dollar terug tot 331 miljoen dollar. Dividenden OCI wil een tussentijds dividend uitkeren van 3,50 euro per aandeel. Dit wordt in april 2023 volgend jaar uitgekeerd. Joint venture Fertiglobe zal, zo bleek vandaag, minimaal 700 miljoen dollar dividend voor de tweede helft van dit jaar uitkeren. Dit bedrag wordt eveneens in april volgend jaar betaalbaar gesteld. Outlook OCI ziet nog altijd aanbodkrapte in de eindmarkten voor stikstof waarin het opereert. De gasprijzen in Europa zullen volgens OCI zeker tot in 2024 op een hoger niveau blijven. Het aandeel OCI sloot woensdag op 39,08 euro. Bron: ABM Financial News

