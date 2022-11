DSM en ForFarmers onder druk op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,8 hoger naar 676,28 punten, terwijl de Midkap 1,3 procent won. Onder de hoofdaandelen verloor alleen chemieconcern DSM terrein met een koersverlies van 2,5 procent, na een outlookverlaging bij de cijfers over het derde kwartaal. Koploper was Prosus met 8,6 procent. Prosus en Naspers zijn niet in gesprek over een verkoop van alle aandelen Tencent. Shell won twee procent. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell van 31,50 naar 34,00 euro en handhaafde daarbij het koopadvies. Verder kwamen BP en Saudi Aramco met prima winstcijfers. In de AMX won Aperam drie procent. InPost verloor 0,8 procent. In de AScX noteerde ForFarmers maar liefst 12 procent lager. Het veevoederbedrijf zag in het derde kwartaal van 2022 het operationeel resultaat verder afnemen, omdat het bedrijf de hogere kosten niet afdoende kon doorberekenen aan klanten. B&S won 3,4 procent. Het lokaal genoteerde Envipco steeg ruim 8 procent na een nieuwe Schotse opdracht. Bron: ABM Financial News

