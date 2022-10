Jefferies: omzet en resultaat Randstad vallen mee, brutomarge tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het derde kwartaal de omzet en het onderliggende resultaat hoger zien uitkomen dan verwacht, maar de brutomarge viel tegen. Dit bleek dinsdag uit een eerste analyse van de kwartaalcijfers door zakenbank Jefferies. Jefferies verwees dinsdag naar de autonome omzetgroei per werkdag van 6,8 procent. Dat is ruim meer dan de gemiddelde prognose van 5,3 procent en ook dan de 6,2 procent waarop de zakenbank zelf rekende. Het onderliggende operationeel resultaat (EBITA) lag 9 procent boven de consensus, maar de brutomarge van 21,0 procent bleef 20 basispunten achter op de analistenverwachtingen. Verder wees analist Kean Marden op de vertraging bij de zogeheten perm fees. Jefferies stond ook even stil bij de scherper dan verwachte daling van de bedrijfskosten. Die kwamen afgelopen kwartaal uit op 29 miljoen euro, terwijl de zakenbank rekening had gehouden met 42 miljoen euro. Marden verwacht dat analisten hun winsttaxaties voor 2022 na deze kwartaalcijfers zullen verhogen. Jefferies hanteert voor het aandeel Randstad een Underperform advies met een koersdoel van 36,00 euro. Het aandeel Randstad sloot maandag 1,7 procent hoger op 47,84 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.