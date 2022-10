Almunda houdt groeitrend vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft het afgelopen kwartaal de sterke groeitrend van het eerste halfjaar vast weten te houden. Dit zei het voormalige Novisource maandag. Almunda boekte in de eerste zes maanden van 2022, met name dankzij de overname van 80 procent van PIDZ, een 87 procent hogere omzet van 12,9 miljoen euro. De nettowinst steeg met 85 procent naar 1,13 miljoen euro. De resultaten van PIDZ, waarin Almunda sinds begin dit jaar een belang heeft, profiteerde volgens Almunda het afgelopen kwartaal van de aanhoudend sterke vraag naar zelfstandige zorgprofessionals. De omzet van PIDZ steeg in de eerste negen maanden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met circa 30 procent. Bij Novisource, dat last heeft van de krappe arbeidsmarkt, liggen de resultaten beneden het niveau van een jaar geleden, zei het bedrijf, zonder dit verder te kwantificeren. Wat de omzetontwikkeling van heel Almunda na negen maanden was, werd niet gemeld, maar op basis van het goede derde kwartaal verwacht Almunda in heel 2022 uitstekende resultaten te boeken met een forse groei van omzet en operationeel resultaat. Ook meldde het bedrijf te verwachten dat het eigen vermogen eind 2022 aanzienlijk hoger zal liggen dan een jaar eerder en dat de balansverhoudingen zeer gezond zullen blijven, ondanks een eenmalige last van circa 0,3 miljoen euro en het wegvallen van een goodwillpost van 1,9 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

