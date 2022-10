Meer omzet maar minder winst Holland Colours Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft in de eerste helft van het boekjaar meer omzet maar minder winst geboekt. Dit maakte het Apeldoornse bedrijf vrijdag voorbeurs bekend. De omzet steeg in de zes maanden tot en met 30 september met 15 procent naar 62,9 miljoen euro. Daarvan was maar liefst 8 procentpunt te danken aan de duurdere dollar. De operationele winst daalde echter van 7,9 naar 5,3 miljoen euro en netto verdiende Holland Colours 4,1 miljoen euro, 2 miljoen euro minder dan vorig jaar. Per aandeel bekende dit een winst van 4,75 euro. Holland Colours zag de kosten met 19 procent stijgen door duurdere energie, personeel en reiskosten. De nettokasstroom was 4,9 miljoen euro negatief, 3 miljoen euro slechter dan vorig jaar. Zoals gebruikelijk gaf Holland Colours geen outlook af. Wel waarschuwde het bedrijf voor de situatie in Oekraïne en het onzekere economische klimaat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.