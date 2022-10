Alcoa boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. Bij Alcoa hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om meer veerkracht op te bouwen, zodat we kunnen concurreren binnen alle fasen van de grondstoffencyclus, inclusief de fase die we nu doormaken", zei CEO Roy Harvey. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf ondanks een uitdagend kwartaal met aanzienlijk lagere prijzen en hoge kosten voor energie en grondstoffen, een sterke balans heeft weten te behouden. Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 746 miljoen dollar, in vergelijking met een winst van 337 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat werd naast de hogere kosten voor energie en grondstoffen en lagere aluminiumprijzen gedrukt door 652 miljoen dollar aan herstructureringskosten. De omzet daalde van 3,1 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021 naar 2,9 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Het concern handhaafde zijn ramingen voor aluminiumleveringen in 2022 op 2,5 tot 2,6 miljoen ton. Voor aluminiumoxideleveringen wordt gerekend op 13,1 en 13,3 miljoen metrische ton. Eerder werd nog uitgegaan van 13,6 en 13,8 miljoen metrische ton. De verwachtingen voor de bauxietleveringen in 2022 werden verlaagd met 1 miljoen metrische ton tot 43,0 en 44,0 miljoen metrische ton, vanwege een lagere vraag. Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 8,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

