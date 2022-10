Prosus verkoopt Russische marktplaats Avito Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft zijn belang in de Russische online marktplaats Avito verkocht aan het Russische Radio Reklama Vologda, voor 151 miljard roebel of 2,5 miljard euro. Dit werd vrijdagavond bekend. De deal wordt naar verwachting nog deze maand afgerond en is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders. Prosus heeft een belang in Avito van 99 procent. In boekjaar 2022, dat 31 maart eindigde voor Prosus, behaalde Avito een winst van ongerekend 160 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

