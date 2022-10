Video: energiesector biedt kansen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De hoge olie- en gasprijzen maakt beleggen in deze sector interessant. Dit zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker LYNX voor de camera van ABM Financial News. Blekemolen verwacht dat de olieprijzen in komende pakweg drie jaar zeker boven de 70 tot 80 dollar per vat zullen noteren. Om op korte termijn in te spelen op de oliesector zijn minifutures volgens de beleggingsspecialist interessant. Voor de lange termijn zijn ETF's die beleggen in de olie- en gasmarkt volgens hem interessant. Klik hier voor: energiesector biedt kansen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.