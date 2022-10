Tesla levert eerste trucks in december af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla levert de eerste Semi Trucks, na de nodige vertraging, op 1 december af bij PepsiCo. Dit meldde CEO Elon Musk op Twitter. De elektrische vrachtwagens met oplegger zouden oorspronkelijk al in 2019 uitkomen, maar dit werd herhaaldelijk uitgesteld, waarbij Musk de schuld gaf aan een tekort aan batterijcellen en allerlei verstoringen in de aanvoerketen. Musk zei niet hoeveel vrachtwagens er worden afgeleverd. PepsiCo plaatste in 2017 een bestelling voor 100 vrachtwagens. De prijs voor de vrachtwagen met een bereik van circa 500 mijl op één batterijlading is 180.000 dollar. "500 mijl actieradius en superleuk om in te rijden", aldus Musk op Twitter. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.