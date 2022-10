Beursblik: verwachtingen PostNL te optimistisch Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De verwachtingen van PostNL voor de tweede jaarhelft zijn te optimistisch. Dit stelde ING, die een nieuwe winstwaarschuwing bij de komende kwartaalcijfers niet uitsluit. ING refereerde in een rapport aan een call met PostNL, waarin het postbedrijf een vooruitblik gaf op de gang van zaken in het derde kwartaal. PostNL gaf aan last te hebben van inflatiedruk, terwijl een herstel in de buitenlandse operaties en het pakketsegment uitblijft. Niettemin is het derde kwartaal geen belangrijke periode voor PostNL. Het kwartaal draagt mogelijk slechts 5 procent bij aan de outlook voor heel dit jaar, zo voorziet ING. Het vierde kwartaal is juist zeer bepalend. Wil PostNL met het bedrijfsresultaat (EBIT) aan de onderkant uitkomen van de voorziene bandbreedte van 145 tot 175 miljoen euro, dan is volgens ING over de laatste drie maanden van dit jaar een EBIT van 100 miljoen nodig. Over het vierde kwartaal van 2021 lag het resultaat op 92 miljoen euro. Dat impliceert volgens de bank een dubbelcijferige volumegroei in pakketten, een sterke verkoop van kerstkaarten en kostenbesparingen. Wat de pakketten betreft schat ING in dat de verwachtingen te optimistisch zijn. ING hanteert voor het aandeel PostNL een koopadvies met een koersdoel van 3,60 euro. Het aandeel PostNL noteerde donderdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 1,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.