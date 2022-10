Bloomberg: Musk zet overname Twitter toch door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Het aandeel Twitter loopt dinsdag flink op. Volgens Bloomberg zou Elon Musk de overname van Twitter nu toch door willen zetten voor 54,20 dollar per aandeel. Musk zou Twitter per brief op de hoogte hebben gesteld, aldus het persbureau. Eerder wilde Musk nog van de overname afzien, omdat hij vermoedde dat er veel meer nepaccounts waren dan Twitter beweerde en het socialmediabedrijf onvoldoende data wilde delen met hem. Ook maakte Musk zich zorgen over de beveiliging van het platform van Twitter. Dit leidde tot een rechtszaak met als inzet of Musk zijn overnamebod wel of niet gestand moest doen. Dinsdagmiddag noteerde het aandeel Twitter 12,7 procent hoger op 47,93 dollar. Bron: ABM Financial News

