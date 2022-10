Wall Street koerst flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag flink hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 2,3 procent op 3.666,42 punten, de Dow Jones index wint 2,4 procent op 29.407,52 punten en de Nasdaq noteert 1,9 procent in de plus bij een stand van 10.776,13 punten.

Wall Street begint vooralsnog positief aan de nieuwe maand, hoewel er grote zorgen blijven over de torenhoge inflatie en de invloed van een verkrappend monetair beleid op de mondiale groei. Maandag zijn er specifiek zorgen over de Zwitserse systeembank Credit Suisse, die een notering heeft in New York.

De Amerikaanse beurzen sloten september af met stevige verliezen. De S&P 500 beleefde zijn slechtste septembermaand sinds 2002.

Analisten van Citi hebben hun koersdoel voor de S&P voor eind dit jaar verlaagd van 4.200 naar 4.000 punten. Voor 2023 rekenen zij op een verdere daling tot 3.900 punten. Eén van de redenen voor deze verlaging is het agressieve rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Het risico is volgens Citi groot dat de Fed te ver doorschiet met zijn renteverhogingen en dat dit onbedoelde gevolgen heeft voor de economie. Waar Citi eerder de kans op een zware recessie slechts op 5 procent schatte, is dat inmiddels 20 procent.

Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management hebben de Amerikaanse beurzen echter al veel slecht nieuws ingeprijsd.

"Hoewel de economische situatie verder kan verslechteren, hebben de aandelenmarkten de neiging om vooruit te lopen op de reële economie. Met uitzondering van de wereldwijde financiële crisis, het uiteenspatten van de internetzeepbel en de diepe recessie in het midden van de jaren '70, leiden ‘normale’ bearmarkten in een recessieklimaat doorgaans tot een daling van Amerikaanse aandelen met 20 tot 35 procent", aldus Juvyns.

Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor inkoopdata van S&P Global en ISM. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde voor september een iets sterkere groei, terwijl ISM een sterker dan verwachte groeivertraging rapporteerde. Verder daalden de Amerikaanse bouwuitgaven in augustus harder dan verwacht.

Later deze week verschijnen belangrijke banenrapporten uit de VS.

WTI-olie is maandag bijna 5 procent duurder. OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer ze woensdag in Wenen bijeen komt. In plaats van een online bijeenkomst, heeft het kartel besloten tot een vergadering op het hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad.

De euro/dollar handelt maandagavond op 0,9800.

Bedrijfsnieuws

Oliereuzen als Exxon Mobil en Chevron noteren maandag tot 5 procent hoger.

De Zwitserse bank Credit Suisse beheerst het bedrijfsnieuws met pogingen om de zorgen in de markt te sussen, na interne mails die de financiële kracht van de bank moesten benadrukken tegenover het eigen personeel. De bank heeft geen tijd te verliezen om met een reorganisatieplan te komen, schrijft The Wall Street Journal, nu de oplopende prijzen van credit default swaps twijfels oproepen de financiële soliditeit van de bank. De Amerikaanse notering van Credit Suisse stijgt 1,5 procent.

Analisten van Citigroup zien geen reden om zich zorgen te maken dat Amerikaanse banken in de problemen kunnen komen door besmetting met problemen bij Credit Suisse. "Het verschil met de situatie van 2007 is dag en nacht", stelde analist Keith Horowitz. De balansen zijn veel steviger dan voor de kredietcrisis en een systeemcrisis lijkt niet in zicht.

Amerikaanse bankaandelen noteren maandag in het groen.

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal weer meer auto's afgeleverd, maar het aantal viel toch tegen. Tesla leverde afgelopen kwartaal 343.830 voertuigen af, tegen 254.695 in het tweede kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht dat Tesla het afgelopen kwartaal ongeveer 371.000 voertuigen zou afleveren. Het aandeel verliest ruim 8 procent.