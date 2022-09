Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,8 procent in het groen.

Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten wat te kalmeren en iets van hun verliezen goed te maken na een volatiele handelsweek, waarbij ook de obligatierentes stabiliseerden na een turbulente week.

De handel zal volgens marktvolgers vrijdag waarschijnlijk ook worden beïnvloed door het herbalanceren van de portefeuilles, aangezien vandaag het derde kwartaal ten einde lopen.

De S&P 500 ligt op koers om het kwartaal af te sluiten met een daling van bijna 4 procent, waarmee het koersverlies sinds het begin van dit jaar uitkomt op circa 24 procent. "Het voelde een beetje als een ritje in een achtbaan", zei marktanalist Ann Miletti van Allspring Global Investments over het afgelopen kwartaal. "Veel van wat de markt of investeerders aan het begin van het kwartaal voorspelden, is anders uitgepakt", zei ze.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen persoonlijke inkomens inclusief de PCE-inflatie, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago en het consumentenvertrouwen in september.

De euro/dollar noteerde op 0,9763. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9821 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9814 op de borden.

De olieprijs noteerde vrijdag tot 0,3 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology noteerde voorbeurs 2,8 procent hoger. De maker van geheugenchips zei zich te willen herstellen van een neerwaartse cyclus in de markt. Het bedrijf is van plan in het lopend boekjaar 8 miljard dollar te investeren, wat 30 procent minder is dan een jaar eerder.

Nike verloor voorbeurs 9,5 procent. De omzet en winst van de sportartikelenfabrikant in het afgelopen kwartaal hebben de verwachtingen overtroffen, maar de aandelenkoers daalde, omdat de marges een tik kreeg door hogere transportkosten, verleende kortingen en de effecten van een duurdere dollar.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,1 procent lager op 3.640,47 punten. De Dow Jones index eindigde 1,5 procent in het rood op 29.225,61 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,8 procent tot 10.737,51 punten.