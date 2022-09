Olieprijs fors hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag fors hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 23 september zijn gestegen/gedaald met 0,2 miljoen vaten tot 430,6 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 2,4 miljoen vaten tot 212,2 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,9 miljoen vaten tot 114,4 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,6 procent. Dat was 93,6 procent een week eerder.

De olieprijs haalde steun uit orkaan Ian, die later op de dag aan land komt aan de Golfkust van Florida. Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement meldde dinsdag dat in voorbereiding op de categorie 4 storm 11 procent van de olieproductie en 8,56 procent van de aardgasproductie in de Golf is stilgelegd. Volgens analisten zal de impact op de olieprijzen waarschijnlijk van korte duur zijn.

Olie zakte eerder deze week naar het laagste niveau in acht maanden. Een aanhoudend sterke dollar drukt op ruwe olie en andere grondstoffen, die in dollars worden gewaardeerd, aangezien deze grondstoffen nu duurder zijn voor gebruikers van andere valuta's.

Analisten wijzen er echter op dat de voorraden krap blijven en dat de prijzen zouden kunnen opveren door de aanzienlijke zorgen over het aanbod.

"We moeten erkennen dat de dominante trend momenteel nog steeds neerwaarts is, maar we kijken uit naar een spoedige stabilisatie van de markt",aldus analisten van Sevens Report Research. De analisten kunnen zich niet voorstellen dat het ondersteunende effect dat uitgaat van de [overmatige] OPEC-productieverlagingen, de krappe wereldwijde fysieke markten en de geopolitieke onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne, volledig teniet gedaan kan worden door de mondiale zorgen over de wereldeconomie.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 4,7 procent, ofwel 3,65 dollar, hoger op 82,15 dollar op de New York Mercantile Exchange.