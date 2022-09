Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Unibail-Rodamco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verlaagd van 75,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het Neutraal advies wel. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De overname van Westfield in 2018 bleek achteraf heel slecht getimed, aldus UBS. Sindsdien probeert het management dit te herstellen door desinvesteringen en het opschorten van het dividend. Analist Osmaan Malik wijst erop dat het aandeel lange tijd tussen 50 en 75 euro bewoog, maar dat het nu uit deze bandbreedte is gevallen. Rekening houdend met de stijgende rente en de toenemende kans op een recessie, besloot Malik zijn koersdoel stevig te verlagen. "Een volledige verkoop van de Amerikaanse portefeuille is nodig om de balans te herstellen", denkt UBS. Maar dit gaan niet zonder pijn, waarschuwt Malik. "Maar daarna lijkt een stabiel dividend van 700 miljoen euro haalbaar, wat bij de huidige marktkapitalisatie een genereus dividendrendement van 11 procent oplevert." Verder meent Malik dat de vrees onder beleggers voor een aandelenuitgifte ongegrond is. "We denken niet dat dit op dit moment nodig is." De bankconvenanten zullen niet gebroken worden volgens de analist. Het aandeel Unibail stijgt dinsdag 0,1 procent naar 43,86 euro. Bron: ABM Financial News

