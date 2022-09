Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 98,00 naar 103,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Hoewel het aandeel Wolters Kluwer "zeker niet goedkoop" is, is een bovengemiddelde multiple gerechtvaardigd volgens de analisten. In het licht van de toegenomen onrust op de beurzen, wordt het aandeel vaak getipt, maar Berenberg is van mening dat dit al is ingeprijsd. Berenberg verhoogde de ramingen voor de Legal & Regulatory-divisie licht, vanwege een verandering in de mix. Wel zal de omzet in de zakelijke Risk & Compliance-tak wat onder druk komen en verwachten analisten iets meer tegenwind van de valutamarkten. Ook rekent Berenberg op een verhoogde inkoop van eigen aandelen, maar dat kan Wolters Kluwer zich veroorloven gezien de verwachte ontwikkelingen en de relatief beperkte schuldpositie. Het aandeel Wolters Kluwer sloot donderdag op 98,86 euro. Bron: ABM Financial News

