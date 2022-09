Zwitserse centrale bank verhoogt rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SNB

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse centrale bank heeft donderdag de rente met 75 basispunten verhoogd, nadat de Amerikaanse Federal Reserve dit woensdagavond met 75 basispunten deed en de Britse centrale bank vanmiddag vermoedelijk ook in actie komt. De rente in Zwitserland steeg met dit besluit van -0,25 naar 0,50 procent "teneinde de inflatie tegen te gaan", stelde de centrale bank. In augustus bedroeg de inflatie in het land 3,5 procent en in mei van dit jaar 2,9 procent. De markt hield vooraf rekening met een verhoging met 50 basispunten. De centrale bank gaf aan dat er rekening dient te worden gehouden met meer renteverhogingen om de inflatie te stabiliseren. Ook zal de bank ingrijpen op de valutamarkten als dit noodzakelijk blijkt. De euro liep kort na het rentebesluit op ten opzichte van de Zwitserse frank en noteerde 0,9572 tegen 0,9469 frank voor bekendmaking van het rentebesluit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.