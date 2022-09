Beursblik: Onward boekt vooruitgang Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical kwam voorbeurs met positieve resultaten over een studie naar het herstellen van de arm- en handfunctie van mensen die lijden aan ruggengraatletstel en dat is exact waarop zakenbank Bryan Garnier wachtte. Bryan Garnier herhaalde het koopadvies op Onward Medical met een koersdoel van 17,00 euro. De huidige koers is "onterecht", vindt analist Dylan van Haaften, en doet geen eer aan de werkelijke waarde van de ARC-behandeling van Onward. Daarbij denkt de analist dat de berichtgeving van vanochtend slechts het begin is van een serie positieve berichten die de komende maanden kunnen worden verwacht. Het aandeel Onward Medical stijgt dinsdag 33,6 procent naar 7,47 euro. Bron: ABM Financial News

