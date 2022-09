Positieve studieresultaten Onward Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft positieve resultaten geboekt met een studie naar het herstellen van de arm- en handfunctie van mensen die lijden aan ruggengraatletstel. Dit maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend. Het primaire eindpunt op het vlak van effectiviteit werd met de studie behaald. "Het herstellen van de hand- en armfunctie na een dwarslaesie is levensveranderend", aldus Onward. Inmiddels is Onward druk bezig met het voorbereiden van de aanvragen bij de toezichthouders en de lancering in de VS en Europa. CEO Dave Marver denkt dat dit in de tweede helft van 2023 zou moeten lukken. Bron: ABM Financial News

