'Winstontwikkeling Just Eat voor op schema'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winstontwikkeling van Just Eat Takeaway ligt voor op schema. Dit zou de Amsterdamse maaltijdbezorger tijdens een door zakenbank Citi georganiseerde bijeenkomst voor techbedrijven hebben aangegeven. Just Eat rekent voor 2022 op een negatieve aangepaste EBITDA-marge van 0,5 tot 0,7 procent. De analistenconsensus rekende begin augustus op een min van 0,6 procent. Ook zou Just Eat van gunstige ontwikkelingen in de VS hebben gesproken tijdens het congres van Citi. Op de vraag of Just Eat dit inderdaad heeft gezegd of dat het de conclusie betreft van de analisten van Citi, zei een woordvoerder tegen ABM Financial News "dat dit vaak een combinatie" is. Het aandeel Just Eat Takeaway noteert vrijdag 6,0 procent hoger op 17,11 euro. Bron: ABM Financial News

