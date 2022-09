Kepler Cheuvreux haalt NN van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het advies voor NN Group verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 62,00 naar 45,00 euro ging. Analist Benoit Pétrarque stelde dat NN in de eerste jaarhelft een sterke operationele kasstroom realiseerde en dat de verwachtingen voor de tweede jaarhelft nog positiever zijn. Toch zal NN aandeelhouders niet extra belonen, zolang de kapitaalratio niet binnen de ‘comfortzone’ valt, zo voorziet de analist. In een recessie met hogere spreads op hypotheken, bedrijfs- en staatsobligaties in combinatie met lagere vastgoedprijzen, verwacht Pétrarque een verdere negatieve impact op de kapitaalpositie. "Vooral NN is gevoelig voor deze factoren", aldus de analist. Ondanks de scherpe daling van de solvabiliteit bij NN Leven zullen de uitkeringen aan aandeelhouders niet in gevaar zijn, verwacht Kepler, maar de hogere operationele kasstroom zal vooral gebruikt worden om de solvabiliteit weer richting het langjarige gemiddelde van 210 tot 220 procent te brengen. Het advies ging naar Houden en het koersdoel naar 45 euro, nu Kepler een recessie in de ramingen opneemt, waarbij de spreads op hypotheken met nog eens 25 basispunten stijgen en de vastgoedwaarderingen met 10 procent dalen. Kepler geeft de voorkeur aan ASR Nederland, dat minder gevoelig is voor een recessie en een solvabiliteit heeft van 214 procent. Het aandeel NN sloot donderdag op 40,56 euro. Bron: ABM Financial News

