Hunter Douglas dient verzoek voor einde beursnotering in

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft bij Euronext Amsterdam een verzoek ingediend ter beëindiging van de beursnotering nu investeerder 3G Capital Partners een belang van 96 procent in de raambekleder in bezit heeft. Dit maakten beide partijen woensdag in een gezamenlijk persbericht bekend. 3G houdt ook 99 procent van de preferente aandelen Hunter Douglas. Het belang van 3G zit daarmee boven de vereiste 95 procent. Bron: ABM Financial News

