'Shell en Exxon zetten NAM in de etalage'

Beeld: NAM

(ABM FN-Dow Jones) Shell en Exxon Mobil hebben de NAM in de etalage gezet. Dit schreef persbureau Reuters op basis van een document en bronnen in de sector. Volgens Reuters zou de joint venture meer dan 1 miljard dollar kunnen opleveren. Beide partijen hebben een belang van 50 procent in de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Shell en Exxon verkopen onder meer 12 velden, 20 platformen in zee en een netwerk van pijpleidingen. Shell, Exxon en de NAM wilden geen commentaar geven aan Reuters. Bron: ABM Financial News

