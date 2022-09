UBS haalt Philips van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het advies voor Philips verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 16,00 naar 16,40 euro. Analisten van UBS merkten op dat Philips op verschillende fronten uitdagingen ondervindt, wijzend op onder meer de verstoringen in de aanvoerketen, de hoge inflatie en de terugroepacties van beademingsapparatuur. "Deze uitdagingen in combinatie met een te optimistische consensus en een te hoge waardering, zorgden ervoor dat we het aandeel in juni van dit jaar op de verkooplijst zetten", aldus de analisten. Maar na een neerwaartse bijstelling van de consensus met circa 20 procent voor dit jaar en een forse daling van het aandeel Philips, zijn veel onzekerheden inmiddels ingeprijsd, aldus UBS. Als gevolg haalde UBS het aandeel van de verkooplijst. Het aandeel Philips daalde licht tot 16,59 euro. Bron: ABM Financial News

