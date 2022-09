Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor het aandeel Ajax verlaagd van 20,00 naar 17,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het koersdoel werd verlaagd op basis van de verwachte toekomstige kasstromen van de Amsterdamse voetbalclub. De beleggerscasus voor het aandeel richt zich vooral op het succes van Ajax als opleidingsinstituut voor getalenteerde jonge voetballers. Het opleidingsinstituut heeft weinig concurrentie in Nederland en Ajax exporteert zijn kennis ook naar andere clubs, wat inkomsten genereert en kansen creëert om meer getalenteerde jonge spelers aan te trekken, aldus Berenberg. Het aandeel sloot woensdag op 13,55 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.