KLM presenteert nieuwe operationeel directeur

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) KLM benoemt Maarten Stienen per 1 september tot operationeel directeur. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdagochtend bekend. Stienen werkt sinds 1998 in diverse functies bij KLM en was laatstelijk senior vice president Hub Operations. Zijn opvolger daar wordt later bekendgemaakt. KLM roept een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen om Stienen voor te dragen voor benoeming in de statutaire directie van KLM. Bron: ABM Financial News

