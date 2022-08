Koerssprong Just Eat Takeaway in vlakke AEX, Prosus licht in de plus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Op een vlak Damrak gaat de aandacht vrijdag uit naar de koersexplosie van Just Eat Takeaway na de desinvestering van het belang in iFood.



Rond de klok van 11 uur daalde de AEX 0,4 procent op 722,74 punten. "De zorgen over een energiecrisis in Europa zijn niet verdwenen, maar de veel beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers van bedrijven geven wat vertrouwen voor de tweede helft van dit jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat zien we ook terug in de opwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen van analisten voor Europese bedrijven." "De relatief kleine koersuitslagen van de afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat de volatiliteitsindex gisteren bijna 2 procent daalde tot onder de 20 punten", aldus Wiersma. "De rust op de markten lijkt weer wat te zijn teruggekeerd, een belangrijke voorwaarde om een duurzaam koersherstel te verwachten." Volgens analisten van Danske Bank zoeken beleggers momenteel naar richting. Zij stellen dat er momenteel veel onzekerheid blijft over het tempo waarin de Federal Reserve de rentes wil verhogen. "Beleggers kijken uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens het Jackson Hole-symposium op 26 augustus", aldus Danske Bank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0084. De olieprijzen daalden met ruim een procent tot onder de 90 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Just Eat Takeaway maar liefst 28,5 procent. De maaltijdbezorger bereikte een akkoord over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway vangt een zeer goede prijs voor het belang, zo oordeelde Degroof Petercam, terwijl ING het bedrag juist laag vindt. Het aandeel Prosus won 0,8 procent. Unibail Rodamco was een grote daler met een koersverlies van 2,1 procent. Adyen leverde 3,4 procent in na een koersval op donderdag na cijfers. In de AMX was Aperam een dissonant. Het aandeel noteert echter ex-dividend. Fugro won juist 1,0 procent en Fagron 0,3 procent. In de AScX verloren Wereldhave en TomTom circa twee procent. Bron: ABM Financial News

