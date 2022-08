Update: Rode cijfers voor Cabka

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in de eerste zes maanden van 2022 verlies geleden, ondanks een flink gestegen omzet. Dit meldde de producent van onder meer pallets gemaakt van afvalplastics woensdag voorbeurs.

De omzet steeg met 27 procent op jaarbasis van 80,7 naar 102,2 miljoen euro. Autonoom nam de verkoop met 12 procent toe en prijsverhogingen zorgden voor 15 procent meer omzet. Met die prijsverhogingen compenseerde de fabrikant, hoewel met enige vertraging van 1 à 2 maanden, de snel stijgende kosten voor energie en materialen.

In gesprek met ABM Financial News zei CEO Tim Litjens dat het "niet onwaarschijnlijk" is dat de prijzen verder omhoog moeten.

De autonome omzetgroei is volledig te danken aan hogere volumes. CEO Litjens sprak van een sterke vraag naar de producten van Cabka, die een "schoon" alternatief bieden. De orderinstroom voor de tweede jaarhelft noemde hij ook sterk.

De EBITDA daalde als gevolg van de gestegen kosten met 11 procent tot 13,1 miljoen euro.

Netto leed Cabka een verlies van 1,9 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2021 verdiende het bedrijf nog 1,7 miljoen euro. Cabka schrijft deze rode cijfers toe aan de kosten die gemoeid waren met de beursnotering die het bedrijf in Amsterdam kreeg.

Uit operationele activiteiten lukte het de fabrikant wel om een positief resultaat te behalen van 0,7 miljoen euro, maar dit was nog wel altijd 74 procent minder dan in de eerste helft van 2021.

Cabka heeft een productiefaciliteit in het Amerikaanse Hazelwood die noodgedwongen moest worden gesloten door hevige regenval eind juli. Nog altijd is die fabriek, goed voor ongeveer 15 procent van de totale productiecapaciteit van Cabka, niet in bedrijf, maar Cabka zegt alternatieve productielocaties te hebben gevonden. De additionele kosten die dit met zich meebrengt, zijn beperkt, vooral omdat het personeel in Hazelwood op basis van nul-urencontracten werkt. Daarnaast is Cabka verzekerd tegen de gevolgen van een overstroming.

Wanneer Hazelwood weer operationeel is, is nu nog lastig te voorspellen. Er is sprake van een overmachtsituatie, aldus Litjens, en er is zelfs geen elektriciteit beschikbaar momenteel.

Outlook

Op middellange termijn streeft Cabka naar een hoge enkelcijferige omzetgroei. Topman Litjens erkende dat dit wellicht aan de conservatieve kant is, maar dat hij liever wat voorzichtig is en de afgegeven outlook uiteindelijk overtreft dan dat hij te optimistisch is geweest en de beloftes vervolgens niet kan waarmaken.

De ontwikkeling van de EBITDA-marge zal afhangen van de inflatie, waarschuwde de fabrikant vanochtend.

