Avantium ziet omzet stijgen

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in de eerst helft van het jaar de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf.

De omzet steeg met 5 procent tot 5,0 miljoen euro.

De kosten stegen echter ook, van 15,1 naar 19,2 miljoen euro. Ongeveer 1,8 miljoen euro van deze kostenstijging heeft een eenmalig karakter, liet het bedrijf weten.

Avantium boekte zo een verlies van 17,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van het jaar. Een jaar geleden bedroeg het verlies nog 10,9 miljoen euro. Deze stijging is volgens het bedrijf vooral het resultaat van de start van de bouw van de FDCA-fabriek in Delfzijl.

Eind juni had Avantium nog 72,1 miljoen euro in kas. Aan het einde van 2021 was dit 34,9 miljoen euro.

In april haalde Avantium 45 miljoen euro op met de uitgifte van aandelen.

Toelichting

CEO Tom van Aken zei in een toelichting op de cijfers dat Avantium een paar flinke stappen voorwaarts heeft gezet in de eerste jaarhelft. De topman was content dat de bouw van de nieuwe fabriek inmiddels is begonnen.

Vanochtend meldde Avantium ook dat de Braziliaanse brouwer AmBev PEF gaat afnemen van die nieuwe fabriek in Delfzijl voor het maken van frisdrankflessen.