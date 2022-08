'Ahold Delhaize overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen, vooral dankzij de veerkrachtige resultaten in de VS en een beperktere druk in Europa. Dit stelde analist James Grzinic van Jefferies woensdag. De analist merkte wel op dat de beursgang van Bol.com, die in de tweede jaarhelft zou plaatsvinden, werd opgeschort. Daartegenover staat dat de verwachtingen voor de vrije kasstroom werden verhoogd, aldus Grzinic. "De markt hield echter al met beide aankondigingen rekening", zo stelde de analist. Jefferies zag dat het EBIT-resultaat 8 procent hoger uitviel dan door de consensus werd verwacht, waardoor de winstverwachting voor het hele jaar ook omhoog kon. De zakenbank is verder benieuwd naar de recente geruchten over een overname van Albertsons, één van de grootste supermarktketens in de VS. Grzinic hoopt hier tijdens een call met Ahold meer duidelijkheid over te krijgen. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 26,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 26,22 euro. Bron: ABM Financial News

