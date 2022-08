Russische olie-export naar Oost-Europa valt stil Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Er stroomt niet langer Russische olie van Transneft naar een aantal Centraal- en Oost-Europese landen. De export, die loopt over het grondgebied van Oekraïne, is per 4 augustus stopgezet, aldus The Wall Street Journal. Als reden voor het stopzetten voert Transneft de Westerse sancties aan, waardoor betalingen niet meer kunnen plaatsvinden en de Oekraïense operator van de pijpleiding Naftogaz heeft besloten de levering stil te leggen. Transneft zegt op 22 juli aan Naftogaz te hebben betaald voor de maand augustus, maar dat door de sancties het geld zes dagen later weer is teruggestort. In het bijzonder worden Slowakije, Hongarije en Tsjechië geraakt door het stopzetten van de levering via de zuidelijke pijplijn. Overigens wordt er nog wel via de noordelijke pijplijn geleverd aan Polen en Duitsland, aldus een verklaring van Transneft. Naftogaz heeft laten weten later vandaag met een verklaring te komen. Bron: ABM Financial News

