Beursblik: negatief resultaat Aegon verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het tweede kwartaal van 2022 vermoedelijk een negatief resultaat behaald, waarbij opnieuw de niet-operationele resultaten op de winst drukten, net als in het eerste kwartaal. Dat is de gemiddelde verwachting van vijftien analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De analisten rekenen op een verlies van 118 miljoen euro, tegenover 849 miljoen euro winst een jaar eerder. De niet-operationele posten leveren opnieuw een forse min op, denken de analisten, van 461 miljoen euro negatief. In het eerste kwartaal was dit al 399 miljoen euro negatief, door verliezen op hedges om het renterisico af te dekken. De rente steeg ook sterk in het afgelopen kwartaal. Het operationeel resultaat kwam afgelopen kwartaal vermoedelijk uit op 483 miljoen euro, tegenover 562 miljoen euro een jaar eerder. De overige inkomsten worden door de analisten geschat op 151 miljoen euro negatief. Een jaar eerder was dit 153 miljoen euro negatief. In het eerste kwartaal kon Aegon nog profiteren van de verkoop van de Hongaarse tak, wat 620 miljoen euro opleverde. De solvabiliteit kwam in het eerste kwartaal uit op 210 procent en analisten rekenen voor het tweede kwartaal op een daling tot 200 procent. De contanten in kas zijn vermoedelijk gedaald naar 1,59 miljoen euro, van 1,8 miljard euro aan het eind van het eerste kwartaal. Aegon publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.