Meevallende resultaten ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal, zoals analisten ook hadden voorzien, iets meer inkomsten gerealiseerd, en de bank boekte ook meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was niet verwacht. Dit blijkt woensdag uit de cijfers die ABN AMRO voorbeurs publiceerde.

"De oorlog [in Oekraïne] brengt ook een hoge inflatie en een lager consumentenvertrouwen met zich mee, en in combinatie met verdere lockdowns in China en toeleveringsproblemen leidt dit tot slechtere economische vooruitzichten. De onzekere vooruitzichten zijn nog niet te zien in de economische bedrijvigheid en we boekten in het afgelopen kwartaal goede resultaten", zei CEO Robert Swaak in een toelichting op de cijfers.

In het afgelopen kwartaal zag ABN AMRO de rentebaten uitkomen op 1,27 miljard euro en de fees op 448 miljoen euro. Een jaar eerder was dit respectievelijk 1,31 miljard en 399 miljoen euro.

De totale inkomsten lagen op 1,88 miljard euro, waar analisten vooraf hadden gerekend op 1,81 miljard euro. Dat is ook meer dan de 1,73 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021.

"We verwachten dat de netto rentebaten in de tweede helft van dit jaar het dieptepunt zullen passeren nu de marges op spaargelden profiteren van het verbeterde renteklimaat, en voor heel 2022 waarschijnlijk zullen uitkomen rond de 5,2 miljard euro", zei CEO Swaak.

De operationele kosten liepen echter ook op, van 1,23 naar 1,32 miljard euro. Hier hadden de analisten gerekend op 1,27 miljard euro.

ABN AMRO wees erop dat zowel de AML-herstelkosten als de investeringen in verband met wijzigende regelgeving en de uitbreiding van de digitale en data-gerelateerde capaciteiten hoger waren dan verwacht.

Over heel 2022 komen de kosten waarschijnlijk uit op circa 5,3 miljard euro, incidentele uitgaven niet meegerekend, omdat de kostenbesparingen deels wegvallen door hogere investeringen en wettelijke heffingen, aldus ABN AMRO. "We hebben onze kostendiscipline verder aangescherpt, ook met het oog op de huidige stijgende inflatie. We blijven gecommitteerd aan ons doel om in 2024 een kostenniveau van beneden de 4,7 miljard euro te halen", benadrukte topman Swaak.

Analisten rekenden voor afgelopen kwartaal op een toevoeging van 116 miljoen euro aan de zogenoemde stroppenpot, maar dat werd een vrijval van 62 miljoen euro. Vorig jaar was er in het tweede kwartaal ook al sprake van een vrijval van 79 miljoen euro.

"De kwaliteit van onze kredietportefeuille is goed en we hebben 62 miljoen euro aan kredietvoorzieningen laten vrijvallen; dit weerspiegelt de verbeteringen in het niet-presterende leningenboek."

De cost-income ratio werd vooraf door de analisten geschat op 70,3 procent en de risicokosten op 19 basispunten. Die kwamen daadwerkelijk uit op 70,1 procent en 9 punten negatief.

Netto verdiende ABN AMRO in het afgelopen kwartaal 475 miljoen euro. Dat is meer dan de 312 miljoen euro waarop de consensus rekende. In het tweede kwartaal van 2021 verdiende de bank nog 393 miljoen euro.

ABN AMRO kreeg goedkeuring van de ECB voor een aandeleninkoop van 250 miljoen euro, in geval van een mogelijke verkoop door NLFI. Zo meent ABN AMRO "ons commitment aan het uitkeren van kapitaal te laten zien". Het interimdividend werd vastgesteld op 0,32 euro per aandeel.

Het rendement op het eigen vermogen bedroeg afgelopen kwartaal 8,8 procent.

Update: om meer informatie toe te voegen.