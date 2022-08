Alle postbezorgers PostNL krijgen vast contract Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL biedt al zijn postbezorgers een vast contract aan. Dit maakte het postbedrijf woensdagochtend bekend. Dit betekent dat ruim 1.000 postbezorgers met een tijdelijke aanstelling, nu een vast contract krijgen. Tot nu toe kregen postbezorgers na zeven maanden een vast contract aangeboden. "Met het vooruitzicht van een vast contract hopen we ook nieuwe postbezorgers te kunnen enthousiasmeren om bij ons te komen werken", aldus Bob van Ierland, directeur Mail bij PostNL. "Dat is hard nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt." Afgelopen juni bereikte PostNL een akkoord met de vakbonden over een loonsverhoging van ruim 8 procent voor zijn bijna 16.500 postbezorgers. Nieuwe postbezorgers krijgen daarnaast in bepaalde gebieden maximaal 250 euro bonus als zij bij PostNL aan de slag gaan. Ook de lonen van nieuwe jeugdige bezorgers zijn verhoogd en het werk is flexibeler gemaakt. Bron: ABM Financial News

