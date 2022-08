Omzet TIE Kinetix onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in de eerste drie kwartalen van het lopende gebroken boekjaar de omzet onder druk zien staan, terwijl de EBITDA nog veel harder terugliep. Dit bleek woensdag uit cijfers van het digitaliseringsbedrijf. De SaaS-omzet liep in de eerste negen maanden met 15 procent op tot 8,2 miljoen euro, maar dit voorkwam niet dat de totale omzet met 4 procent terugliep tot 10,8 miljoen euro. Ook was er sprake van een EBITDA-verlies van 475.000 euro tegen een winst van 2,1 miljoen euro een jaar eerder. Het verlies viel toe te schrijven aan investeringen om de groei aan te jagen. TIE gaf eerder al aan dat 2022 een overgangsjaar is. De orderinstroom bleef met 7,6 miljoen euro solide, aldus TIE. Een jaar eerder was de orderintake echter nog 8,3 miljoen euro. Het aandeel TIE Kinetix sloot dinsdag op 18,60 euro. Bron: ABM Financial News

