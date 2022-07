Hogere volumes en omzet AB InBev Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De volumes en de omzet van AB InBev kenden een mooie groei in het tweede kwartaal van dit jaar, al kwam de winst lager uit dan verwacht en viel ook lager uit dan een jaar eerder. Dit bleek donderdagochtend uit de cijfers van de brouwer. De volumes van AB InBev stegen in het tweede kwartaal met 3,4 procent, de volumes eigen bieren trokken met 2,7 procent aan. De totale omzet van de bierreus steeg met 11,3 procent tot 14,8 miljard dollar. Tegen deze omzet werd een genormaliseerde EBITDA geboekt van net geen 5,1 miljard dollar, 7,2 procent meer dan een jaar eerder. De marge daalde wel met 127 basispunten tot 34,5 procent. De onderliggende winst per aandeel bedroeg in het tweede kwartaal 0,73 dollar, een jaar eerder was dat nog 0,75 dollar. De consensus rekende echter op een stijging van de winst tot 0,79 dollar. De hoge schuldenberg blijft een blok aan het been van AB InBev maar de schuldgraad daalde in de eerste helft van dit jaar wel van 3,96 keer de EBITDA naar 3,86. “Dankzij de consistente uitvoering van onze strategie, de kracht van onze merken en de versnelde digitale transformatie konden we het momentum behouden in een blijvende dynamische bedrijfsomgeving”, aldus CEO Michel Doukeris. Outlook AB InBev verwacht dat de EBITDA over het hele jaar zal groeien tussen 4 en 8 procent en dat de opbrengsten sneller zullen stijgen dan de EBITDA. De netto-investeringsuitgaven zullen tussen 4,5 en 5,0 miljard dollar liggen. Bron: ABM Financial News

