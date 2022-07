Degroof verlaagt koersdoel Just Eat naar 30 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd naar 30,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies voor de maaltijdbezorger. Analist Michael Roeg meent dat de sector zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden, na enorme koersdalingen voor Just Eat en diens concurrenten. "Het sentiment en de koers zitten op een dieptepunt", aldus de analist. Inmiddels is het de sector wel duidelijk geworden dat winstgevendheid het toverwoord is. Wie hierin slaagt, zal de koers zien herstellen, voorziet hij. Voor Just Eat Takeaway ziet Degroof in 2024 een positieve EBITA van 85 miljoen euro. Dit jaar zal dat nog een verlies zijn van 315 miljoen euro, wat volgend jaar halveert naar een verlies van 126 miljoen euro. Roeg besloot zijn model van discounted cash flow te vervangen door een sum-of-the-parts model. En zo kwam hij uit op een koersdoel van 30 euro. Dat is het basisscenario. In het slechte scenario ziet hij een koersdoel van 22 euro en in het gunstige scenario een koersdoel van 38 euro. Bron: ABM Financial News

