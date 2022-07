Danone verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft bij de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar de outlook voor heel het jaar verhoogd. Dit maakte de Franse voedingsreus woensdagochtend bekend. Danone verwacht nu een omzetstijging van 5 tot 6 procent. Die prognose lag eerder op een stijging met 3 tot 5 procent. De verwachting voor de terugkerende operationele marge van meer dan 12 procent blijft gehandhaafd. Halfjaarcijfers In het afgelopen halfjaar werd een omzet geboekt van 13,3 miljard euro tegen 11,8 miljard euro een jaar eerder, een stijging op vergelijkbare basis met 7,4 procent op jaarbasis. Het operationeel resultaat steeg van 851 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2021 naar 1,4 miljard euro. De nettowinst bedroeg afgelopen halfjaar 737 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

